شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يُحفز حارسه بالمكافآت الخاصة لمنع رحيله فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مسئولو إنبى على الحديث مع محمود جاد، حارس الفريق، حول استمراره مع البترولى فى الموسم الجديد، ويعمل جهاز إنبى على تحفيز الحارس الصاعد بالمكافآت الخاصة لمواصلة تألقه مع الفريق واستمراره بالموسم الجديد، وهو ما حدث من قبل معه، حيث قام حلمى طولان المدير الفنى للفريق بصرف مكافآت خاصة له عن كل مباراة يتألق فيها بحراسة مرمى الفريق فى إطار تحفيزه للحارس على مواصلة التألق، خاصة فى ظل صغر سنه، بعدما لفت الأنظار إليه وجعل عدة تقارير تخرج تؤكد اهتمام الأهلى بضمه إلى جانب تلقيه عروضاً لتسويقه خارجياً من قبل بعض وكلاء اللاعبين.

ويرغب مسئولو إنبى فى الاحتفاظ بالحارس الصاعد فى الموسم الجديد مع تسويقه فى نهاية ذلك الموسم، خاصة أنه فى الموسم الحالى لن يستطيع النادى البترولى تسويقه بقيمة مالية كبيرة فى ظل الانخفاض المتوقع فى أسعار اللاعبين بسبب توقف النشاط الكروى الذى حدث لتجنب انتشار فيروس كورونا، لذا يرغب مسئولو النادى البترولى فى الاستفادة بجهوده الفنية قبل القيام بتسويقه.

ويأتى ذلك فى إطار تحركات مسئولى إنبى من أجل إغلاق ملف رحيل محمود جاد بعد تألقه بشكل لافت للنظر، فيما كشف عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبى، عن وضع الجهاز الفنى للفريق، بقيادة حلمى طولان، لائحة عقوبات لتجنب زيادة الأوزان خلال فترة التوقف الحالية التى تأتى لتجنب انتشار فيروس كورونا وعلق مدير الكرة بنادى إنبى حول مسألة تخفيض عقود اللاعبين قائلاً، "كل نادٍ يعمل على حسب إمكانياته والأمر سيعود إلى الاتفاق بين النادى واللاعب ولم نتخذ قرار فى هذا الشأن حتى الآن"، مشددا أن الفريق البترولى يواصل تدريباته فى المنزل تحت متابعة الجهاز الفنى للفريق، حيث يتم التواصل إلكترونيا خلال خوض المران وعبر جروب "الواتس آب" الخاص بالفريق.

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ويحتل فريق إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، قبل تعليق منافسات المسابقة، برصيد 25 نقطة، بعدما حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 7 مواجهات وهزم فى 5 مباريات، فيما سجل لاعبوه 18 هدفًا واستقبل مثلها، ويبحث حلمى طولان المدير الفنى للفريق البترولى خلال الفترة الحالية مواصلة العمل نحو حفاظ اللاعبين على أوزانهم ولياقتهم بأفضل صورة من خلال المتابعة اليومية للبرنامج التدريبى الذى وضعه لهم.