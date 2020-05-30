شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق لحسام عاشور: الأهلي قدرك وقرار الاعتزال يحافظ على تاريخك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيد محمد فاروق، نجم الأهلي السابق، قرار حسام عاشور قائد النادي الأهلي، والذى اتخذ قرار الاعتزال داخل القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري، بعدما رفضت إدارة الأهلي التجديد للاعب بناءً على توصية الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينية فايلر، وقال فاروق عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، "مكانتش محتاجه تفكير القرار صح كده يا حسام وأى قرار غير كده كان هيضيع تاريخ كبير ليك جوا النادي الأهلي والنادي قدرك طول فتره لعبك وحتي في اعتزالك.. بالتوفيق ليك يا حسام في مشوارك القادم الأهلي".

في سياق متصل، خيّر مسئولو النادي الأهلي حسام عاشور قائد فريق الكرة الأول بتولى عمل فني أو إداري داخل النادي خلال المرحلة المقبلة بجانب عمله في قناة النادي، بعد استقراره على إعلانه الاعتزال بنهاية الموسم الجاري، والموافقة على عرض الإدارة الحمراء بعد رفض لجنة التخطيط تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

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وتم منح اللاعب عرضا باستثنائه من قرار مجلس الإدارة الذى تم اتخاذه منذ سنوات الخاص بعدم إقامة مباريات اعتزال بعد تطبيق نظام الاحتراف تقديراً لتاريخه على أن تقام له مباراة اعتزال كبرى تليق بما قدمه للأهلى وأن تحقق له عائدا ماليا كبيرا، والنقطة الثانية إعداد عاشور فنياً أو إداريًا حسبما يقرر ليكون أحد الكوادر المستقبلية للنادي؛ ويتحمل الأهلى كافة تكاليف سفره للمعايشة خارج البلاد، وهو الأمر الذي وافق عليه عاشور في النهاية.

وتلقى حسام عاشور أكثر من عرض محلي ومنها الاتحاد السكندري وسموحة، إلا أن حسام عاشور فضل قبول عرض الأهلي خاصة وأن معظم العروض التي تلقاها لم تصل لقدر طموحاته المادية.