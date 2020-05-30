شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى ناعيا حسن حسنى: "ربنا يرحمك يا عم حسن ويثبتك عند السؤال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى عصام الحضري حارس مرمى الأهلي والزمالك السابق ومنتخب مصر الفنان الكبير حسن حسني، والذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 89 عاما إثر أزمة قلبية مفاجئة، وتم تشييع جثمانه ظهر اليوم ودفنه بمقابر الأسرة على طريق القاهرة الفيوم الصحراوى.

وكتب عصام الحضري عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. مش عارف أقول أيه غير البقاء لله وربنا يرحمك يا عّم حسن ويثبتك عند السؤال ويكون مثواك الجنه بإذن الله.. ربنا يرحمك يارب".

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عصام الحضري

كان الفنان الكبير حسن حسنى قد شارك فى العديد من الأعمال التليفزيوينة والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك فى مسلسل "سلطانة المعز" مع غادة عبد الرازق، والذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل "أبو جبل"، للنجم مصطفى شعبان، والذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى.

على جانب آخر، أكد عصام الحضرى أنه تلقى العديد من طلبات حراس بعض فرق الدورى الممتاز – رفض ذكر أسمائهم ـ من أجل تولى تدريبهم خلال فترة توقف مسابقة الدورى الممتاز، لاسيما أن السد العالى بدأ مهمة تدريب بعض حراس المرمى، نظرًا للخبرة الكبيرة التى يتمتع بها فى هذا المركز ، حيث أبدى الحضرى فى كثير من تصريحاته السابقة أنه يرغب فى العمل مدربا لحراس المرمى وأن هدفه فى الوقت الحالى هو تدريب حراس المنتخب، خاصة أنه صاحب سيرة ذاتية حافلة فى الملاعب، وحصل على العديد من الرخص التدريبية فى هذا المجال، ومازال يسعى للحصول على المزيد.