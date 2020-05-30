شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يهزم الزمالك بخماسية فى كأس مصر بالقمة العاشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 30 مايو1937 فاز الأهلى على الزمالك بخماسية دون رد فى الدور ربع نهائى النسخة رقم 16 لمسابقة كأس مصر، سجل خماسية الأحمر كل من عبد الكريم صقر "هاتريك"، وأضاف لبيب محمود، وحسين حمدى هدفا، ودخل المارد الأحمر اللقاء بتشكيل مكون من: "حسن ذهني، عبدالمنعم سالم، محمود مختار التتش، عبدالمنعم مسعود، مصطفى علوانى الكسار، أمين صبري، مصطفى لطيف، صالح الصواف، حسين حمدي، عبدالكريم صقر، لبيب محمود" فيما كان تشكيل الزمالك مكون من "يحيى الحرية إمام، على كاف، إبراهيم حليم، حسن الفأر، عبده، قدرى مصطفي، سيد مرعى، حسين لبيب، مصطفى كامل طه، عبدالرحمن فوزي، خميس فرحات"، وأدار المباراة الحكم نجيب عوني.

وعلى مدار التاريخ نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية بعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست فى عام 1907.

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وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصري.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.