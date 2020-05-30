كلوب: لا يهم أين سنحقق لقب البريميرليج.. وتتويجنا سيكون استثنائياً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، إن تتويج فريقه ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" سيكون استثنائياً، مشيراً إلى أنه لا يهمه المكان الذي سيتوج به.

ويتصدر ليفربول صدارة جدول الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف، ويحتاج الريدز فوزين لحسم اللقب رسمياً.

وقال كلوب في تصريحات لقناة "beIN Sports" الرياضية: "لقد انتظرنا كثيراً لكي تعود المنافسات من جديد، نريد أن نلعب بأي طريقة وفي أي ملعب، المهم لدينا هو أن نحسم اللقب في أقرب وقت ممكن".

وأضاف المدير الفني الألماني: "في اللحظة التي سنحقق اللقب فيها لا يهم لدينا أين ستكون، في ملعب فارغ أو ممتلئ بالجماهير، الأهم هو أن نصل إلى هذا اليوم".

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وتابع كلوب: "نتمنى تحقيق اللقب في ملعب الأنفيلد وسط جماهيرنا، ولا نعرف إن كان سيمكن ذلك، ولكن لا يهم المكان وسنركز على تحقيق اللقب فقط".

وواصل المدير الفني لليفربول: "سيظل اليوم الذي سنفوز فيه بلقب البريميرليج استثنائيًا وذلك بغض النظر عن مكان لعبنا، وسيظل استثنائياً مع كل الدعم من الناس في جميع أنحاء العالم".

وأكمل كلوب: "أنا متأكد من أننا سنشعر بالارتياح، عادة ما تكون لديك فرصة بنسبة 50% ألا تصبح بطلًا في ملعبك، هذا ليس مهمًا حقًا، نحن نريد فقط أن نكون معاً في تلك اللحظة، وسنرى مقدار التواصل الوثيق المسموح به حتى ذلك اللحين".

واختتم المدير الفني الألماني: "ستكون هناك لحظة في حياتنا عندما يكون لدينا الوقت والفرصة ويسمح لنا بالاحتفال معاً وسنحتفل بالطريقة الصحيحة".

جدير بالذكر أن الدوري الإنجليزي سيعود في الـ17 من يونيو بعد توقف دام 3 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).