الإسماعيلي يطالب يطالب اتحاد الكرة بالإجتماع مع الأندية

طلب مسؤولي مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني بضرورة الإجتماع مع الأندية .

وقال مصدر مسؤول في النادي الإسماعيلي في تصريحات خاصة لـ " الوفد " إنه من الضروري أن يعقد مجلس الجبلاية إجتماعًا مع

رؤساء الأندية في مصر لمناقشة فكرة عودة الدوري المصري الممتاز .

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وأضاف المصدر قائلًا أن في حالة عقد إجتماع يتم الاتفاق بين الأتحاد والاندية المصرية حول الظروف الراهنة التي تمر بها

البلد وأرتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد .

وواصل قائلًا إن الفرق المصرية في حالة إستئناف النشاط الرياضي في منتصف يونيو القادم سوف يحتاح كل فريق لفترة تترواح مابين 4 أسابيع و ستة أسابيع في التدريبات من أحل العودة من جديد للمشاركة في اللتدريبات لذلك يجب على الاتحاد الإجتماع بالأندية أولًا .