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الإسماعيلي يطالب يطالب اتحاد الكرة بالإجتماع مع الأندية

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طلب مسؤولي مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني بضرورة الإجتماع مع الأندية .

 

وقال مصدر مسؤول في النادي الإسماعيلي في تصريحات خاصة لـ " الوفد " إنه من الضروري أن يعقد  مجلس الجبلاية إجتماعًا مع

رؤساء الأندية في مصر لمناقشة فكرة عودة الممتاز .

 

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وأضاف المصدر قائلًا أن في حالة عقد إجتماع يتم الاتفاق بين الأتحاد والاندية المصرية حول الظروف الراهنة التي تمر بها

البلد وأرتفاع عدد المصابين بفيروس المستجد .

 

وواصل قائلًا  إن الفرق المصرية في حالة إستئناف النشاط الرياضي في منتصف يونيو القادم سوف يحتاح كل فريق لفترة تترواح مابين 4 أسابيع و ستة أسابيع في التدريبات من أحل العودة من جديد للمشاركة في اللتدريبات لذلك يجب على الاتحاد الإجتماع بالأندية أولًا .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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