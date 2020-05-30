صراع قوي بين الهلال والنصر لضم مدافع آرسنال

دخل نادي الهلال السعودي في صراع مع مواطنه النصر من أجل الحصول على خدمات المدافع البرازيلي ديفيد لويز لاعب فريق آرسنال الإنجليزي وذلك ضمن خطتهما لدعم صفوفهم خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل .
وأكدت التقارير الصحفية الإنجليزية اليوم السبت على تلقي إدارة المدفعجية أكثر من عرض لبيع اللاعب في الفترة الأخيرة ومن بينها عرضي الهلال والنصر .
ويرتبط لويز بعقد مع آرسنال حتى نهاية شهر يونيو المقبل،وسيكون بعدها اللاعب متاحًا للرحيل إلى أي نادي أخر .
وأكد موقع سعودي أن ديفيد لويز بعد انتهاء عقده سيسبب صراعًا بين ناديي النصر و الهلال السعوديين، من أجل ضمه في فترة الانتقالات الصيفية القادم، في ظل رغبة الناديين في تدعيم خط دفاعهما.
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