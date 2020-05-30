الارشيف / اخبار الرياضه

أحمد شوبير ينعي وفاة حسن حسني

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

حرص أحمد شوبير جدران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق على تقديم التعازي في وفاة الفناة الكبير حسن حنسي الذي توفى في الساعات الأولى من صباح

اليوم السبت .

ونشر شوبير عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي " تويتر" صورة للراحل حسن حسني معلقًا عليها قائلًا :" إنّا لله

وإنّا إليهِ رَاجعُون البقاء لله في وفاة الفنان الكبير حسن حسني  .. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته ورزق اهله وذويه الصبر والسلوان ".

وتوفى الفنان حسن حسني بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 89 عامًا .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد شوبير ينعي وفاة حسن حسني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا