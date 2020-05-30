أحمد شوبير ينعي وفاة حسن حسني

حرص أحمد شوبير جدران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق على تقديم التعازي في وفاة الفناة الكبير حسن حنسي الذي توفى في الساعات الأولى من صباحاليوم السبت .
ونشر شوبير عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي " تويتر" صورة للراحل حسن حسني معلقًا عليها قائلًا :" إنّا للهوإنّا إليهِ رَاجعُون البقاء لله في وفاة الفنان الكبير حسن حسني .. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته ورزق اهله وذويه الصبر والسلوان ".
وتوفى الفنان حسن حسني بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 89 عامًا .
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