بعد تصريحاته عن إستئناف الدوري.. رئيس وادي دجلة يوجه رسالة نارية لعمرو الجنايني

وجه ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة رسالة لعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية بعد تصريحته التليفزيونية حول إستئناف مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الحالي بعد التوقف بسبب أزمة كورونا.

وقال رئس وادي دجلة في منشور عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" : "

إذا قررت الدولة استئناف الدوري، فنحن جاهزون تماما لذلك وإذا قررت إلغاء المسابقة، فنحن مستعدون أيضا ووضعنا سيناريوهات هذا الأمر. الرغبة لدى الجميع هي استئناف الدوري إلا إذا لم تسمح الظروف بذلك".

وأضاف سامي: "عزيزي رئيس اللجنة الخماسية المعينة لإدارة الإتحاد الدولة تقرر قرارات سيادية مثل وجوب إيقاف النشاط الرياضي لخطورته على الصحة أو جواز عودة بعض الأنشطة الرياضية تدريجياً و لكنها (لا تقرر عودة مسابقة) لأن قرار عودة أي مسابقة شأن أصيل لمنظمها و للمشاركين فيها الا إذا قرر كلاهما (المنظم و المشاركون) أنهما غير قادران على تقرير مصائرهم بأنفسهم حينئذ يرحلون".