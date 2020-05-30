الارشيف / اخبار الرياضه

بايرن ميونيخ يعلن موافقة لاعبيه علي تخفيض أجورهم حتي نهاية الموسم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، عن موافقة لاعبيه بشكل نهائي علي تخفيض رواتبهم حتي نهاية الموسم الحالي، لمواجهة الازمة الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس .

قال عيربرت هاينر رئيس النادي البافاري

في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "لقد تفاهم اللاعبون الوضع الصعب الذي يمر به النادي في الفترة الأخيرة، انا سعيد جداً لأنني أستطيع أن أعلن عن موافقتهم علي استمرار تخفيض رواتبهم".

وكان بايرن ميونيخ قد كشف في وقت سابق عن تخفيض أجور اللاعبين بنسبة تصل الي 20% قبل أن يوافق اللاعبون علي استمرار تخفيض الرواتب حتي نهاية الموسم علي لرغم من إستئناف بطولة الدوري الالماني.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بايرن ميونيخ يعلن موافقة لاعبيه علي تخفيض أجورهم حتي نهاية الموسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا