بايرن ميونيخ يعلن موافقة لاعبيه علي تخفيض أجورهم حتي نهاية الموسم

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، عن موافقة لاعبيه بشكل نهائي علي تخفيض رواتبهم حتي نهاية الموسم الحالي، لمواجهة الازمة الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.

قال عيربرت هاينر رئيس النادي البافاري

في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "لقد تفاهم اللاعبون الوضع الصعب الذي يمر به النادي في الفترة الأخيرة، انا سعيد جداً لأنني أستطيع أن أعلن عن موافقتهم علي استمرار تخفيض رواتبهم".

وكان بايرن ميونيخ قد كشف في وقت سابق عن تخفيض أجور اللاعبين بنسبة تصل الي 20% قبل أن يوافق اللاعبون علي استمرار تخفيض الرواتب حتي نهاية الموسم علي لرغم من إستئناف بطولة الدوري الالماني.