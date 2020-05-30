النصر يطالب اتحاد الكرة السعودي بسرعة تحديد موقف الدوري وعقود المحترفين

طالب عبدالرحمن الحلافي مشرف فريق النصر السعودي اتحاد الكرة ورابطة دوري المحترفين بسرعة حسم موعد عودة الدوري وتحديد مصير عقود اللاعبين المحليين والأجانب .
وقال الحلافي في تصريحات لصحيفة "الرياضية": الإسراع بتحديد مصير الدوري، يمنحنا مساحة للتعامل مع عقود الأجانب والمحليين، حيث إن تركها دون تصرف سيكلف الأنديةمبالغ باهظة .
وأتم : يجب أن تبلغ الأندية بموعد العودة للدوري قبل انطلاقته بثمانية أسابيع، وهل سيتم وضع اللاعبين والجهاز الفني في الحجر المنزلي لأسبوعين أم سيكون هناك إجراء آخر؟.
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