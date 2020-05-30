الإسماعيلي يكشف حقيقة التفاوض مع مدرب وادي دجلة السابق

كشف نادي الإسماعيلي حقيقة ما تردد حول تفاوضة مع اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني السابق لفريق الكرة الأول بنادي وادي دجلة.
وأكد مصدر مسؤول داخل النادي الإسماعيلي في تصريحات خاصة لـ " الوفد " أن المدرب الفرنسي ديديه جوميز المدير الفنيلفريق الكرة بالإسماعيلي سينتهي عقدة مع الدراويش الموسم الجاري .
وواصل المصدر قائلًا، أن النادي الإسماعيلي لم يحسم موقفه حتى الآن من رحيل ديديه جوميز خلال الفترة القادمة ولكنه ينتظر قرار
وأضاف المصدر قائلًا إن تاكيس جونياس دخل حسابات النادي الإسماعيلي في حالة رحيله جوميز ولكن النادي حتى الأن لم يدخل في مفاوضات مع المدرب اليوناني .
وكان تعاقد النادي الإسماعيلي مع المدرب الفرنسي ديديه جوميز لمدة ستة أشهر خلفًا للمدرب الصربي السابق ميودراج يستيش .
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