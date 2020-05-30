علق رضا سيكا لاعب الزمالك والإسماعيلي السابق على أزمة الأهلي وتركي آل الشيخ وزير هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية والرئيس الشرفي الاسبق للقعة الحمراء .
ونشر سيكا عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك " قائلًا:" تركي آل الشيخ : "إذا كان القرار بيد إدارة لا تريد مصلحة النادي وتعطل أي شئ يصب في مصلحة النادي، وصبرت عليها كثيرًا بس واضح أنهم لن يتغيرو، ده كلامالكفيل بخصوص حجازى وعاشور ".
وأضاف سيكا قائلًا :" زى مقولتلك يا كابتن بيبو إنه هيفضحك مع أول خناقة بينكم وهيحكي كل تفاصيل محايلتك عليه عشان ينتقم لك من فتحي وقولتلك يا كابتن بيبو إنك بتدمر سمعة النادي إللي أنت أصلًا مُنتخب على حس إنك جاي تحافظ عليها ".
وواصل سيكا قائلًا :" وقولتلك يا كابتنبيبو إنك كدة بتوجه رسالة ضمنية لكل لاعيبة الأهلي الكُبار والصغيرين إنهم بيلعبوا في شق التعبان وإن بيديرهم عصابة مش مجلس إدارة، وهتخسر ولاءهم الحقيقي مش المزيف للأبد؟ ".
وتابع سيكا قائلًا :" وقولتلك يا كابتنبيبو إن السيطرة على بيدجات فيسبوك كبيرة بشكل مفضوح جدًا هيخلق فتنة حقيقية بين جماهير ناديك نفسهم وبيزيف وعيهم يا ملك المبادئ؟ "
وأختتم نجم الزمالك والإسماعيل السابق قائلًا:" وقولت وبقول لمن يدافعون عن الرمز الكبير "بيبو"، هل كنتم ستدافعون عن "طاهر" إذا حل مكان "الخطيب"؟! التاريخ لن يرحم أحد ".
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. رضا سيكا يعلق على أزمة الأهلي وتركي آل الشيخ "التاريخ لن يرحم أحد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.