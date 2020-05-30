شاهد.. رضا سيكا يعلق على أزمة الأهلي وتركي آل الشيخ "التاريخ لن يرحم أحد"

علق رضا سيكا لاعب الزمالك والإسماعيلي السابق على أزمة الأهلي وتركي آل الشيخ وزير هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية والرئيس الشرفي الاسبق للقعة الحمراء .

ونشر سيكا عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك " قائلًا:" تركي آل الشيخ : "إذا كان القرار بيد إدارة لا تريد مصلحة النادي وتعطل أي شئ يصب في مصلحة النادي، وصبرت عليها كثيرًا بس واضح أنهم لن يتغيرو، ده كلام

الكفيل بخصوص حجازى وعاشور ".

وأضاف سيكا قائلًا :" زى مقولتلك يا كابتن بيبو إنه هيفضحك مع أول خناقة بينكم وهيحكي كل تفاصيل محايلتك عليه عشان ينتقم لك من فتحي وقولتلك يا كابتن بيبو إنك بتدمر سمعة النادي إللي أنت أصلًا مُنتخب على حس إنك جاي تحافظ عليها ".

Advertisements

وواصل سيكا قائلًا :" وقولتلك يا كابتن

بيبو إنك كدة بتوجه رسالة ضمنية لكل لاعيبة الأهلي الكُبار والصغيرين إنهم بيلعبوا في شق التعبان وإن بيديرهم عصابة مش مجلس إدارة، وهتخسر ولاءهم الحقيقي مش المزيف للأبد؟ ".

وتابع سيكا قائلًا :" وقولتلك يا كابتن

بيبو إن السيطرة على بيدجات فيسبوك كبيرة بشكل مفضوح جدًا هيخلق فتنة حقيقية بين جماهير ناديك نفسهم وبيزيف وعيهم يا ملك المبادئ؟ "

وأختتم نجم الزمالك والإسماعيل السابق قائلًا:" وقولت وبقول لمن يدافعون عن الرمز الكبير "بيبو"، هل كنتم ستدافعون عن "طاهر" إذا حل مكان "الخطيب"؟! التاريخ لن يرحم أحد ".