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وائل جمعة يكشف عن مشاكل فريق بايرن ميونخ

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كشف وائل جمعة صخرة دفاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق عن المشاكل التي يواجها فريق الكرة الأول بنادي بايرن ميونخ الإلماني خلال الفترة الجارية .

 

ونشر وائل جمعة عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي " تويتر" قائلًا :" سيطرة  بايرن ميونيخ على

الكرة الألمانية ستتواصل بما انه اقترب من التتويج بالدوري".

 

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وواصل جمعة قائلًا :" بايرن لديه حلول كثيرة في كل المراكز بس يعاني من بعض المشاكل الدفاعية وتحديدا في عملية تبادل الأدوار في التغطية بين خط

الوسط والدفاع، لو حلها ممكن  ينافس بجد على دوري الأبطال الموسم ده ".

 

ومن المقرر أن يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ ضيفًا على نظيره فورتونا دوسلدورف مساء اليوم السبت في تمام الساعة السادسة ونصف مساءً في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب أليانز أرينا ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من عمر الدوري الإلماني .

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