يتسضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ ضيفًا على نظيره فورتونا دوسلدورف مساء اليوم السبت في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب أليانز أرينا ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من عمر الدوري الإلماني . و تنطلق مباراة بايرن ميونخ وفورتونا دوسلدورف في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ومن المقرر أن تذاع مباراة بايرن ميونخ وفورتونا دوسلدورف بشكل حصري عبر قناو بي إن سبورت أتس دي " 1 " المشفرة بتعليق رؤوف خليف . ومن المتوقع أن يدخل فريق بايرن ميونخ المباراة بتشكيل يضم كلًا من.. في حراسة المرمى: مانويل نوير Advertisements في خط الدفاع: ديفيس، ألابا ، بواتينج ، بافارد. خط الوسط: كيميش ، جوريتسكا ، مولر. خط الهجوم: كومان ، جنابري، ليفاندوفسكي. ويدخل بارين ميونخ المباراة وهو في صدارة الدوري الإلماني برصيد 64 نقطة بيمنا يحل فريق بايرن فورتونا دوسلدورف في المركز السادس عشر برصيد 22 نقطة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليفاندوفسكي يقود تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام فورتونا دوسلدورف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.