رياضة | أشهر تصريحات مرتضى منصور التي أثارت الجدل في الوسط الرياضي

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر أشهر تصريحات مرتضى منصور التي أثارت الجدل في الوسط الرياضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مثير للجدل دائماً، يبحث عنه الكبير والصغير في شاشات التلفاز لسماع تصريحاته سواء في الأزمات أو عقب انتهاء المباريات، هو مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

ويرصد الخليج 365 الرياضي أبرز التصريحات المثيرة للجدل لرئيس نادي الزمالك

- "أنا أشرف واحد في مصر"، جاء ذلك التصريح على خلفية قرار نيابة الأموال العامة العليا، بتشكيل لجنة من المختصين «الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية»، لإدارة الأمور المالية بنادي الزمالك، لحين انتهاء التحقيقات في المخالفات المالية بالنادي.

وقال حينها، "حساب هاني زادة الخاص بأموال نادي الزمالك حسابًا جاريًا، وليس إدخاريًا، ويقوم بالتربح منه، مشيرًا إلى أن وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز، طلب من نادي الزمالك استرداد 4 ملايين جنيه، مُتابعًا: "أنا مش حرامي.. وأنا أشرف واحد في البلد".

-مرتضى منصور للاعبي الزمالك بعد خسارة لقب الدوري المصري 2013-2014: "كأنكم تمارسون الكرة النسائية، لا تمثلونا فقد أصبحتم خردة".

-"الأهلى القطب الأوحد، الزمالك كان بياخد على دماغه"، خرج بتصريح ناري هز الأوساط الرياضية، حيث قال، "سمعت كثيرا عن وجود قطبين للكرة المصرية هما الأهلى والزمالك ولكن الحقيقة أن هناك قطب واحد فقط هو الأهلى، أما الثانى كان دائما "بياخد على دماغه" إلى أن جاء رئيس نادى قوى نجح فى إعادة الهيبة له وقاده للفوز بالبطولات".

- "أنصاري هيخطفوك ياسيد ياعبدالحفيظ"

شن مرتضى هجوما على عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، وذلك بعدما أدلى الأخير بتصريحات ضد نجله أمير.

وقال رئيس الزمالك، "أحذرك من أنصاري، قد يتعدون عليك بالضرب، ويختطفونك من قلب النادي الأهلي، لا تتحدث عن أسيادك أو أولادي مجددًا، أمير مرتضى لا يتقاضى راتبه من الأهلي مثلك يا مرتزق".

- "معمولنا سحر"

تصريح يستعمله كثيرا خاصة بعد الخسارة في المباريات، مؤكدا وجود سحر لعدم دخول الكرة الشباك.

-"مفيش دكر يقدر يمنعني من دخول ماتش"

بعد قرار وقفه من حضور المباريات، تحدى رئيس الزمالك، أي جهة أو مسؤول أن يمنعه من حضور المباريات، قائلا: "مفيش دكر يقدر يمنعني من دخول ماتش".

- "حازم إمام.. الجمهور قرفان منك وشطبت عضويتك"

أكد رئيس الزمالك في وقت سابق، شطب اسم نجم الفريق السابق وقائده حازم إمام، بعد توقيعه على قرار إيقاف منصور من قبل اللجنة الأولمبية المصرية.

وكشف، "أنا من أعاد حازم امام من الفشل، الجمهور قرفان منك يا حازم أنا اللي جبتك الزمالك، حمادة إمام حاجة والبيه بتاع ممدوح عباس حاجة تانية".

Advertisements

-"صفقة القرن"

جملة استخدمها مرتضى منصور هز بها الشارع الرياضي، وخرجت التقارير حينها بتأكيد توقيع عبدالله السعيد لاعب الأهلي السابق إلى نادي الزمالك في 2018، وهو ما أكده رئيس الزمالك.

وقال أيضاً، "صفقة القرن، أحمد فتحي يمثل جزءا كبيرا منها، اقسم بالله كان هيوقع ومرحب بالتوقيع لكن الأزمة المالية للزمالك أفسدت الأمر وخالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة هو السبب، وتركي آل شيخ كلمة السر في تجديده للأهلي واجتمع به وأنهى الصفقة لصالحه".

- "لو راجل ياجنايني قولي هنلعب يوم 24 ازاي؟"

آخر مباراة كان مقرر لعبها بين الأهلي والزمالك، وقرر رئيس الزمالك عدم خوضها لأسباب كثيرة ذكرها، ولكن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة برئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن خوض اللقاء في موعده، ليرد مرتضى بهذا التصريح الصادم، وبالفعل لم تلعب المباراة.

- "الخطيب فاشل كرة"

ذلك التصريح بعد أحداث مباراة السوبر الأخيرة التي لعبت في الإمارات وتوج به الزمالك، وإصدار لجنة الانضباط بعض القرارات الصارمة ضد لاعبي القطبين، بالإضافة إلى رفضه لعب مباراة القمة في الدوري.

وقال مرتضى موجها حديثه للخطيب، "بلاش تحط مرتضى منصور في جملة مفيدة، أنا ظهرت في التليفزيون وتحدثت عنك بشكل محترم وراق، لكن من الواضح (إني تاعبك قوي)، بالرغم من أنك فاشل كرة".

"أنا رمز من رموز محافظة الدقهلية"

أبدى مرتضى منصور استيائه من عدم دعوته إلى حفل جامعة المنصورة مثل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وأكد أن جمال شاروبيم محافظ الدقهلية تجاهل دعوته على الرغم من توجيه دعوة إلى الخطيب، مشيرًا إلى أنه كان الأحق بالدعوة والتكريم كرمز للمحافظة باعتباره ممثل عن إحدى دوائر المحافظة بأعلى أصوات على مستوى الجمهورية.

موجها حديثه إلى الجنايني ومحمد فضل، "أقسم بالله سأعتزل المحاماة إذا لم أحبسكما"

وبتهديدات نارية شن مرتضى منصور هجوما على الثنائي رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة عمرو الجنايني، ومحمد فضل، عضو اللجنة الخماسية، وهددهما بالسجن، قائلا: "أقسم بالله سأعتزل المحاماة إذا لم أحبسكما، بالاعتماد على القانون، لن أرسل لكما أشخاصا، أنتما أكثر جبنا من ذلك، مؤكدا رفضه لعب مباراة القمة في الدوري".

"تركي آل شيخ أهدى الزمالك مليون دولار"

أوضح مرتضى منصور في تصريح قوي أن تركي آل شيخ رئيس نادي الميريا الإسباني، ومالك نادي بيراميدز السابق، قام باهداء مليون دولار للزمالك، قائلا، "طلبت منه تحويلهم لصفقة الزمالك، وقلت له ابعت لنادي النجم الساحلي 700 الف دولار، ثم قم بإيداع 300 ألف دولار للاعب "حمدي النقاز"

"مستعد لمحاربة ترامب"

قال مرتضى منصور إن معركته مع اللجنة الأولمبية لن تؤثر عليه إطلاقا، مشيراً إلى أنه مستعد لمحاربة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كما أنه شن هجوماً على السكرتير العام للاتحاد الأفريقي، مصطفى فهمي.