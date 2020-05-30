رياضة | تيانجين الصيني يشهر إفلاسه

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تيانجين الصيني يشهر إفلاسه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي تيانجين الصيني إفلاسه حسبما ذكرت صحيفة ذا جارديان البريطانية والذي كان يدربه الإيطالي فابيو كانافارو لتدريب الفريق ولعب له المهاجم البرازيلي أليكساندر باتو والبلجيكي إكسل فيستل وعدد آخر من النجومه.

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وتأسس تيانجين باسم هوهوت بينهاي عام 2006 وعانى من عدم قدرته على تحمل تكاليفه منذ إلقاء القبض على مالكه السابق شو بونوي والحكم عليه بالسجن بعد ذلك، حيث أنهى الفريق الدوري الصيني في المركز الثاني من القاع العام الماضي.

وقالت الصحيفة: "فريق شينزين الذي هبط للدرجة الثانية، بعد أن أنهى الموسم الماضي في المركز الأخير، سيعود مجدداً للدوري الممتاز ليشارك بدلا من تينهاي في موسم عام 2020، الذي تأجل انطلاقه بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.. نظراً للوضع المالي الذي لا يمكن تحمله لم يعد النادي قادراً على القيام بأموره الطبيعية، بعد فترة من التفكير المدروس.. لم يعد لدينا خيار سوى تفكيك النادي".