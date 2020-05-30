رياضة | تعهد جديد لإعادة جوارديولا لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تعهد جديد لإعادة جوارديولا لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعهد خوان لابورتا بالسعي لإعاردة بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجلزي إلى تدريب برشلونة، لو نجح في الفوز برئاسة النادي في 2021 بعد أن ترأسه في الفترة من من 2003 وحتى 2010 وحقق إنجازات عديدة كرئيس للنادي.

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وقال خوان لابورتا المرشح لرئاسة برشلونة: "أعمل على ترشيح نفسي للرئاسة فلقد كنت الرئيس من قبل ومتحمس للعودة وعندما أعود أود عودة جوارديولا لكنه الآن في مانشستر سيتي وهذا قرار يجب على بيب أخذه".

وأضاف لابورتا: "بيب جوارديولا هو المعيار الذهبي لفريق برشلونة وعدد كبير من أهل كتالونيا يريدون عودته مرة أخرى.. في الوقت المناسب سأتحدث إلى الشخص الذي نؤمن أنه يجب أن يكون مدرباً لبرشلونة بداية من عام 2021".