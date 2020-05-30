رياضة | هافيرتز يشعل أزمة في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر هافيرتز يشعل أزمة في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار كاي هافيرتز نجم نادي باير ليفركوزن حالة من الجدل داخل نادي ريال مدريد الإسباني الذي يسعى إلى ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف موقع ديفنسا سنترال عن أن هناك انقسامًا وجدلًا داخليًا بين قادة ريال مدريد حول استمرار النادي في صفقة كاي هافيرتز البالغ من العمر 20 عامًا.

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وأشار الموقع إلى وجود تقارير إيجابية توصي بضم هافيرتز الآن قبل انتظار تطوره مستقبلًا، وأخرى سلبية تدعو النادي الملكي للتراجع عن ضم اللاعب.

ويطلب ليفركوزن 100 مليون يورو من أجل التخلي عن اللاعب كما أن الريال يمتلك لاعبين مثل رينير جيسوس وتاكيفوسا كوبو وأوديجارد وماركو أسينسيو يمكنهم اللعب في نفس المراكز التي يجيدها هافيرتز.