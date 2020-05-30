رياضة | فايلر يوافق على ضم صانع ألعاب الزمالك السابق

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يوافق على ضم صانع ألعاب الزمالك السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب محمد إبراهيم نجم نادي الزمالك السابق ومصر المقاصة الحالي من الانضمام إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

فايلر يوافق على ضم صانع ألعاب الزمالك السابق

وكان أحد وسطاء اللاعبين قد قام بعرض خدمات محمد إبراهيم على النادي الأهلي لضمه في الصيف القادم خاصة وأن النادي كان يحتاج إلى تدعيم مركز صانع الألعاب في الفريق الفترة الماضية.

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وعرضت لجنة التخطيط بالأهلي على السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء فكرة ضم محمد إبراهيم في الصيف وقدموا له بعض الشرائط التسجيلية لمباريات خاضها اللاعب.

وأبدى فايلر ترحيبه الشديد بالتعاقد مع محمد إبراهيم في نهاية الموسم الجاري بعد أن أكد على إعجابه الشديد بقدرات اللاعب ومستواه الفني.

ويوجد خيارين فقط أمام محمد إبراهيم ليتمكن من الانتقال إلى الأهلي وهما إما أن يقوم بفسخ تعاقده مع مصر المقاصة بسبب عدم حصوله على مستحقاته في الفترة الأخيرة أو أن يتنازل عن كل مستحقاته للمقاصة ويرحل عن النادي وينتقل للأهلي بشكل مجاني.

يذكر أن عقد محمد إبراهيم مع نادي مصر المقاصة ينتهي بشكل رسمي بنهاية الموسم القادم وكان النادي أكد أنه لا يمانع في رحيله في الصيف ولكن بشرط وصول عرض مناسب لضمه.