رياضة | مدرب منتخب ألمانيا يتحدث عن العودة المثالية للبوندسليجا

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مدرب منتخب ألمانيا يتحدث عن العودة المثالية للبوندسليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف يواخيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا عن رأيه في عودة منافسات البوندسليجا في الفترة الحالية بعد توقف استمر لأكثر من شهرين ونصف بسبب انتشار فيروس كورونا.

بعد فترة توقف دامت شهرين بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد، جرى استئناف مباريات مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية بألمانيا اعتباراً من 16 مايو الجاري.

وتقام المباريات دون جماهير، وهي ما يطلق عليها في ألمانيا "مباريات الأشباح"، كما تشهد معايير وإجراءات طبية ووقائية صارمة.

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وقال لوف في مقابلة نشرت اليوم السبت بموقع الاتحاد الألماني للعبة: "هو شكل مختلف لكرة القدم، وبالطبع أتابع المباريات، يجب على الجميع أيضاً الاعتياد على مباريات كرة القدم دون تفاعل الجماهير".

وأضاف: "شعرت بالانبهار إزاء المستويات العالية للحماس لدى اللاعبين والفرق، وكذلك طريقة التعامل مع المباريات وأسلوب اللعب".

وكان الدوري الألماني في مقدمة مسابقات الدوري الكبرى التي استأنفت منافساتها، بعد فترة توقف بسبب أزمة الوباء العالمي،

وقال لوف: "أمر إيجابي أن ألمانيا لعبت هذا الدور الرائد".