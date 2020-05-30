رياضة | باريس سان جيرمان يتوصل لاتفاق مع إنتر لضم إيكاردي نهائيا

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يتوصل لاتفاق مع إنتر لضم إيكاردي نهائيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على بعد خطوة واحدة فقط من الإعلان الرسمي عن تعاقد الفريق مع ماورو إيكاري بصفة نهائية بعد التوصل لاتفاق مع إنتر ميلان الإيطالي.

وكشفت شبكة "سكاي إيطاليا" أمس الجمعة، أن الفريقين باتا على وشك إعلان اتفاق تعاقد ثابت لإيكاردي مع سان جيرمان، يدفع لقاءه الأخير مبلغ 50 مليون يورو كبدل انتقال، تضاف إليها سبعة ملايين من الحوافز والمكافآت.

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وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن سان جيرمان المملوك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية، يسعى إلى حسم مسألة إيكاردي سريعا، لا سيما وأن المدة الزمنية لتفعيل خيار شراء عقده من إنتر تنتهي غدا الأحد.

وانتقل إيكاردي (27 عاما)، إلى نادي العاصمة الفرنسية في سبتمبر 2019 على سبيل الإعارة، بعد أشهر من علاقة متوترة مع إدارة إنتر، وتراجع دوره في التشكيلة في عهد المدرب الجديد أنطونيو كونتي.

ولكن الأرجنتيني ثبت حضوره في سان جيرمان، وسجل 21 هدفا في 30 مباراة في مختلف المسابقات، قبل تعليق منافسات كرة القدم في فرنسا منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد، وتتويج الفريق الباريسي بطلا للدوري.