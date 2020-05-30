رياضة | نجم الزمالك السابق يقترب من الدوري التونسي

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك السابق يقترب من الدوري التونسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق لنادي الزمالك من العودة مرة أخرى إلى الدوري التونسي الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت تقارير صحفية تونسية أن نادي الترجي التونسي كان قد أظهر اهتماما كبيرا منذ فترة بالتعاقد مع النقاز في الصيف القادم.

وكشفت التقارير الصحفية أن نادي الترجي التونسي اقترب بشدة من ضم حمدي النقاز في الصيف القادم بعد ان تواصل النادي مع اللاعب واقتربا من التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

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وأشارت التقارير إلى أن حمدي النقاز وافق بالفعل على الانضمام إلى صفوف الترجي في الصيف ويتبقى بعض التفاصيل فقط ليعلن النادي بشكل رسمي عن ضم اللاعب.

وكان نادي الترجي يواجه منافسة قوية من نظيره نادي النجم الساحلي التونسي لضم النقاز في الصيف ولكن أصبح الترجي هو الأقرب بشده لضم اللاعب.

يذكر أن حمدي النقاز في الفترة الحالية لا يتواجد في قائمة أي نادي بعد أن فسخ عقده مع نادي الزمالك في الشتاء الماضي وبالتالي سينتقل إلى النجم الساحلي في صفقة انتقال حر ولن يكلف النادي شئ.