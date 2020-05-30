رياضة | تحديد موعد نهائي كأس إيطاليا

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تحديد موعد نهائي كأس إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، يوم 17 يونيو القادم موعدا لإقامة نهائي بطولة كأس إيطاليا وذلك بعد أيام قليلة من قرار استئناف الكالتشيو.

وقالت الرابطة في بيان، إن نهائي الكأس سيقام قبل ثلاثة أيام من استئناف الدوري الإيطالي في الـ20 من الشهر المقبل.

ولم تكشف الرابطة عن موعد مواجهتي إياب الدور قبل النهائي لمسابقة كأس إيطاليا (يوفنتوس ضد ميلان، ونابولي أمام إنتر)، ولكن تقارير إعلامية رجحت أن تقام المباراتان يوم 13 أو 14 يونيو المقبل.

وكان ميلان، تعادل ذهابا على ملعبه أمام يوفنتوس بهدف لمثله، بينما خسر نابولي أمام مضيفه إنتر ميلان بهدف دون رد.

وتوقفت الأنشطة الرياضية في إيطاليا بما فيها كرة القدم، منذ التاسع من مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا، الذي أودى حتى الآن بحياة أكثر من 33 ألف شخص في البلاد.

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وكان وزير الرياضة الإيطالي فينتشنزو سبادافورا، أعلن استئناف مباريات الدوري المحلي "الكالتشيو" لهذا الموسم، بداية من يوم 20 يونيو المقبل، وذلك بعد ثلاثة أشهر من التوقف بسبب جائحة كورونا.

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وقال سبادافورا بعد اجتماع عقده، يوم الخميس الماضي، عبر تقنية الفيديو بمسؤولي الاتحاد الإيطالي للعبة ورابطة الدوري، إن: "اللجنة الفنية والعلمية أعطت موافقتها على البروتوكول، وأكد لي الاتحاد أن لديه خطط. في ضوء هذه الاعتبارات، يمكن استئناف البطولة يوم 20 يونيو".

والخطة الأولى هي صيغة تتمثل باجراء أدوار فاصلة لتحديد هوية البطل، الفرق المتأهلة إلى المسابقتين القاريتين، والفرق الهابطة إلى الدرجة الثانية، وذلك في حال علق الموسم مجددا، أو لم تقام جميع المباريات.

في حين أن الخطة الثانية تقضي باعتماد الترتيب الذي وصل إليه الدوري قبل التوقف مجددا.

وأضاف الوزير: "كان اجتماعا مفيدا للغاية، وكما قلنا من البداية، كان استئناف كرة القدم محسوما على الدوام في حال توفر الشروط لضمان السلامة، وأعطت اللجنة الفنية والعلمية الضوء الأخضر للبروتوكولات".

ورأى سبادافورا أن "إيطاليا تنهض من جديد، ومن الطبيعي أن تفعل كرة القدم الأمر ذاته. وافقت اللجنة الفنية والعلمية على البروتوكول الطبي، لكنها شددت على الضرورة المطلقة لفترة الحجر الصحي إذا كانت نتيجة فحص اللاعب إيجابية".

وكشف: "لقد تلقينا أيضا ضمانات بأن عملية فحص اللاعبين يجب ألا تؤثر أو تقلل من فرص وصول عامة السكان إلى الفحص بأي شكل من الأشكال".

وأضاف سبادافورا: "أكد لي الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أيضًا، أنه يمكن اعتماد الخطط حالة التوقف. ليس من اختصاصي كوزير أن أقرر في ذلك، لأنه من صلاحية الاتحاد الإيطالي لكرة القدم".