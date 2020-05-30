رياضة | صلاح محسن يفاجئ الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر صلاح محسن يفاجئ الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفكر صلاح محسن نجم النادي الأهلي والمعار إلى صفوف نادي سموحة في عدم العودة إلى القلعة الحمراء في نهاية الموسم الجاري عقب انتهاء إعارته.

وجاء تفكير صلاح محسن في عدم العودة إلى الأهلي بسبب خوفه من عدم مشاركته مع الفريق الأحمر في الموسم القادم وأن يكون سجين الدكة.

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ولازال صلاح محسن يفكر في مستقبله في الموسم القادم حيث يفكر اللاعب في الاستمرار مع سموحة وفي نفس الوقت العودة للأهلي على أمل احتمالية حصوله على فرصة مع الفريق الأحمر.

كما لم يحسم النادي الأهلي حتى الآن موقفه من عودة صلاح محسن للفريق من عدمها وترك الأمر إلى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

يذكر أن نادي سموحة كان قد أظهر رغبة في تجديد إعارة صلاح محسن مع الفريق لمدة موسم أخر بعد تألق اللاعب الواضح مع الفريق في الموسم الجاري.