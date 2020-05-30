رياضة | رسميا.. وفاة أول لاعب كرة قدم بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر رسميا.. وفاة أول لاعب كرة قدم بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأكد اليوم السبت، وجود أول حالة وفاة بين لاعبي كرة القدم، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ولقى اللاعب البوليفي "ديبيرت فرانس رومان جوزمان" حتفه اليوم، نتيجة إصبابته بفيروس "كوفيد - 19".

وصارع اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً المرض لمدة عدة أسابيع، إلى أن توفى في أحد المستشفيات ببوليفيا.

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وكان اللاعب ينشط في أحد أندية الدرجة الثانية في بوليفيا ويدعى نادي "يونيفيرستي أوف ترينداد"، ليصبح بذلك أول حالة وفاة بين لاعبي كرة القدم.

وفقد اللاعب والده، "بيليزاريو رومان" رئيس النادي السابق، وعمه "لويز كارميلو رومان" نتيجة الإصابة بالفيروس منذ نحو شهرين.

وقدم رئيس الإتحاد البوليفي لكرة القدم نعياً رسمياً لللاعب في وسائل الإعلام، مبدياً الأسف والحزن لوفاة اللاعب.