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الامارات | 35.1 مليون دولار تضع محمد صلاح رابع أعلى نجوم الكرة دخلاً في العالم

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جوني جبور-دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مجلة "فوربس" الأميركية عن قائمة نجوم كرة القدم، الأعلى حصداً للأجور في العالم، خلال الفترة من يناير 2019، وحتى مطلع 2020، وجاء الدولي المصري ومهاجم الإنجليزي محمد صلاح في المرتبة الرابعة بقيمة 35.1 مليون دولار.

وتفوق صلاح على العديد من نجوم الكرة، متقدماً على مهاجم الدولي الفرنسي ومهاجم فريق باريس سان جيرمان، كيليان مبابي الذي حصل على 33.8 مليون دولار، في قائمة اعتلى صدارتها البرتغالي ، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، الذي يعد الأعلى حصداً للأجور  بإجمالي 105 مليون دولار، بفارق المليون دولار فقط عن غريمه التقليدي الدولي الارجنتيني، نجم الإسباني ليونيل الذي جاء بالمركز الثاني بإجمالي 104 مليون دولار.

وحل النجم البرازيلي دا سيلفا، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في المرتبة الثالثة بقيمة 95.5 مليون دولار.
 
ترتيب المراكز الخمسة الأولى للاعبي الكرة الأعلى دخلاً في العالم

1ـ البرتغالي كريستيانو رونالدو: 105 مليون دولار.

2ـ الأرجنتيني ليونيل ميسي: 104 مليون دولار.

3ـ البرازيلي نيمار دا سيلفا: 95.5 مليون دولار.

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4ـ المصري محمد صلاح: 35.1 مليون دولار.

5ـ الفرنسي كيليان مبابي: 33.8 مليون دولار .

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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