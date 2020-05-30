الامارات | عقب مشاكل "رامز مجنون رسمي".. الأهلي يعاقب نجم الفريق بسبب الظهور الإعلامي

شكرا لقرائتكم خبر عن عقب مشاكل "رامز مجنون رسمي".. الأهلي يعاقب نجم الفريق بسبب الظهور الإعلامي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر النادي الأهلي المصري قرار بتوقيع غرامة مالية على لاعب الفريق الأول لكرة القدم، النيجيري جونيور أجاي، عقب ظهوره في برنامج تلفزيوني مع إحدى القنوات الفضائية منذ فترة دون الحصول على تصريح رسمي من مدير الفريق سيد عبد الحفيظ، حسب الموقع الرسمي للنادي.

وكان شهر رمضان الماضي قد شهد ظهور ثلاثة لاعبين من الأهلي (على معلول ومحمد الشناوي ومحمود كهربا) ومدير الفريق سيد عبد الحفيظ في برنامج "رامز مجنون رسمي" على قناة إم بي سي، وهو ما أثار العديد من التحفظات على ظهورهم، ولكن تأكد فيما بعد أن هذا الظهور كان بموافقة الإدارة حيث سافر اللاعبين مع مدير الفريق إلى دبي لتصوير الحلقة، ولم يسمع الجمهور عن معاقبة أياً من لاعبيه أو مدير الفريق الذي انتشرت خلاله في هذه الفترة انباء عن نية الأهلي إعفائه من مهمة مدير الفريق.

وبالعودة إلى المشكلة الحالية فقد قرر مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبدالحفيظ، توقيع غرامة مالية على النيجيري جونيور أجاي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد تسجيله حلقة تلفزيونية مع إحدى القنوات الفضائية منذ فترة، دون الرجوع إليه في هذا الأمر.

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وكانت إحدى القنوات الفضائية قد بثت مؤخراً تنويهاً حول الحلقة، التي سيظهر خلالها أجاي لاعب الأهلي الأسبوع المقبل، ويأتي قرار مدير الكرة بعد مخالفة اللاعب لوائح النادي المتعارف عليها في هذا الشأن، وعدم ظهوره إعلامياً إلا بقرار من إدارة القلعة الحمراء.

وكان مدير الكرة في النادي الأهلي سيد عبدالحفيظ كان قد أعلن في وقت سابق عدم ظهور أي لاعب من الفريق الأول لكرة القدم في البرامج المختلفة في التلفزيون أو الإذاعة، بعد أن منح النادي الفرصة الكافية للاعبي الأهلي للظهور في وسائل الإعلام المختلفة طوال الفترة الماضية.

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