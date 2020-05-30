شكرا لقرائتكم خبر عن صراع إنجليزي شرس على نجم يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب يستعد ثلاثة من أندية القمة في الدوري الإنجليزي الممتاز للدخول في صراع على توقيع نجم نادي يوفنتوس الإيطالي فيدريكو برنارديسكي. ويبدو اللاعب في طريقه لمغادرة قلعة السيدة العجوز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، فما أشارت صحيفة «جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية إلى أن وجهته القادمة ستكون الدوري الإنجليزي. ويحظى الدولي الإيطالي صاحب الـ 26 عامًا باهتمام ثلاثة أندية هم أرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد، إذ سيسعى كل منهم لإقناعه بالانضمام إليه الموسم القادم. ولفتت الصحيفة الإيطالية إلى أن احتمالية بقاء «برنارديسكي» في صفوف يوفنتوس الموسم القادم يبقى خيارًا غير مستبعد تمامًا بدوره. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 22,082

تعافي 5,511

وفيات 879

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