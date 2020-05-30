شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة مدربي «أديليد وفيكتوري» قبل استئناف الدوري الأسترالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يبحث أديليد يونايتد وملبورن فيكتوري عن مدربين جديدين قبل استئناف الدوري الأسترالي لكرة القدم منتصف يوليو المقبل، بعد استقالة جيرتيان فيربيك وكارلوس سالفاتشوا من منصبيهما.

وعاد فيربيك مدرب أديليد إلى بلاده هولندا بعدما تسببت جائحة فيروس كورونا في توقف الدوري في مارس الماضي.

وقال المدرب الهولندي، في بيان في ساعة مبكرة اليوم السبت، إنه لن يعود إلى أستراليا، مضيفًا: «فيروس كورونا جعل الأمور صعبة للغاية وبات الوضع غير آمن على الجميع. بناء على غموض الفترة التي نمر بها حاليا اتفقنا بالتراضي على إنهاء العقد بعد موسم واحد».

وقال ترينت جاكوبس، الرئيس التنفيذي لملبورن فيكتوري، في بيان يوم السبت، إن سالفاتشوا، الذي تولى تدريب الفريق في يناير الماضي مؤقتًا، حرص على العودة إلى أوروبا مع عائلته، والبحث عن وظيفة جديدة هناك.

وأضاف «جاكوبس»: «بالنظر للوضع الحالي في جميع أنحاء العالم، وبينما نعمل على تعيين مدرب جديد، فإننا نتفهم ونتقبل قرار كارلوس بعودته إلى أوروبا».

وتولى المدرب الإسباني البالغ عمره 47 عامًا، الذي عمل في النادي كمساعد للمدرب السابق كيفن موسكات قبل موسم 2018-2019، المسؤولية خلفًا لماركو كورتس، الذي أقيل في يناير.

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