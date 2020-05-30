شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية «أشرقت» في ملاعب المحلة الكبرى: «لاعبة كرة قدم وحكم ومدربة زومبا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

لم تمنعها الظروف ونظرة المجتمع لها من تحقيق طموحها، فأصبحت مدربة كرة قدم في مصر واقتحمت أيضًا مجال التحكيم وهي في العقد الثاني من عمرها.

أشرقت أصغر حكم ومدرب فتنس ومدير فنى فى مصر

أشرقت قنديل ١٩ سنة من مواليد مدينة المحلة الكبرى بدأت حياتها في لعبة كرة القدم حتى احترفتها وأصبحت من نجوم فريقها رغم معارضة البعض لها إلا أنها أصرت وتفوقت وأصبحت من لاعبي نادي الصيد، بالإضافة إلى عملها في مجال التحكيم والتدريب بسبب حبها له، فأصبحت نموذجًا في الملاعب المصرية لكونها امرأة بالإضافة إلى عملها كمدير فني ومدربة فيتنس ومدربة زومبا.

أشرقت أصغر حكم ومدرب فتنس ومدير فنى فى مصر

وأكدت أنها بدأت في المجال الرياضي منذ طفولتها في لعب كرة القدم موضحة أنها اتجهت لممارسة كرة القدم وبدأت اللعب في أندية المحلة الكبرى وعمرها 13عامًا.

وأضافت أن الجميع كان مندهشًا من رؤيتهم لها في المباريات كحكم، وبعد ذلك بدأت الناس تعتاد على الأمر، وأشارت إلى أنها تتعرض لبعض المضايقات إلا أنها لا تتأثر بها وأصرت وكونت أكاديمية في مدينة المحلة لتعليم كرة القدم للفتيات.

أشرقت أصغر حكم ومدرب فتنس ومدير فنى فى مصر

وقالت «أشرقت» أنها تسعى لتطبيق العدالة داخل أرض الملعب بكل حزم موضحة أن «أى شخص يعمل في مجال التحكيم لابد أن يتمتع بالثقة والحزم وهي من أهم الصفات بالإضافة إلى قوة الشخصية، وعدم الانتماء لأي فريق بالإضافة إلى الإلمام بقوانين الكرة».

وتابعت: «درست القوانين كاملة، وعانيت في البداية من رفض الأسرة واعتراضها على العمل في هذا المجال، ولكن بعد نجاحي وجدت تشجيعا واسعاً من الأسرة ومن الأصدقاء.»

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أشرقت أصغر حكم ومدرب فتنس ومدير فنى فى مصر

وقالت أشرقت إنها تتمنى النجاح لكرة القدم النسائية في مصر، وذلك بتشجيع الفتيات بشكل أكبر ودعمهم في الإعلام حتى يتفهم الأهالي أن الكرة لعبة لها شعبية كبيرة ومن الممكن من خلالها النجاح وتمثيل مصر في المحافل الدولية.

أشرقت أصغر حكم ومدرب فتنس ومدير فنى فى مصر