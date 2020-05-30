شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يتوصل لاتفاق مع إنتر لضم إيكاردي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
توصل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لاتفاق مع نظيره الإيطالي إنتر ميلان لضم النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي بعقد نهائي مع نهاية فترة إعارته الحالية.
وكان «إيكاردي» قد انتقل مطلع هذا الموسم من إنتر ميلان إلى باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد بعد أزمة كبيرة بين اللاعب وإدارة النادي الإيطالي سُحبت خلالها شارة القيادة منه.
وحسب «سكاي سبورتس»، فقد اتفق الفريقان على انتقال «إيكاردي» بشكل نهائي إلى فريق العاصمة الفرنسية مقابل 50 مليون يورو بالإضافة إلى 7 مليون يورو حوافز للاعب.
وأشارت الشبكة الرياضية العالمية إلى توصل الأرجنتيني، الذي سجل 20 هدفًا في 31 مباراة مع باريس سان جيرمان، لاتفاق مع النادي الفرنسي حول بنوده الشخصية.
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