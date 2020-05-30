شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على إقامة نهائي كأس إيطاليا قبل استئناف الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستأنف موسم كرة القدم في إيطاليا نشاطه بعد إقامة الدورين قبل النهائي والنهائي لكأس إيطاليا، بينما يستعد دوري الدرجة الأولى للعودة في 20 يونيو، عقب تصويت لأندية البطولة، أمس الجمعة.

وقالت رابطة الدوري الإيطالي في بيان إن «النشاط الرياضي لموسم 2019-2020 سيتم استئنافه بعد كأس إيطاليا»، على أن يقام نهائي الكأس في 17 يونيو. ولم تكشف الرابطة عن موعد مواجهتي إياب الدور قبل النهائي (نابولي أمام إنتر ويوفنتوس ضد ميلان).

وتوقف الموسم في التاسع من مارس بسبب وباء كورونا، بعد إقامة ذهاب قبل النهائي. وقالت رابطة الدوري إن القرار جاء بناء على توصية من وزير الرياضة فينشنزو سبادافورا، الذي أكد استئناف الموسم في 20 يونيو.

وفي وقت سابق قال باولو سكاروني، رئيس نادي ميلان، إنه يعارض خطط استئناف موسم كرة القدم في إيطاليا بإقامة مباريات الكأس في غضون أيام قليلة، كما وافقت الأندية أيضًا على استئناف الدوري في الأسبوع الذي يبدأ 20 و21 يونيو، بإقامة 4 مباريات مؤجلة، وهي أتلانتا ضد ساسولو وفيرونا أمام كالياري وإنتر ضد سامبدوريا وتورينو أمام بارما.

وبعد ذلك ستقام 12 جولة كاملة من المباريات لاستكمال الموسم. ويتصدر يوفنتوس، الساعي لإحراز اللقب للمرة التاسعة على التوالي، الترتيب برصيد 63 نقطة من 26 مباراة متقدما بنقطة واحدة على لاتسيو الذي يخلو سجله من الهزائم في آخر 21 مباراة في الدوري.

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