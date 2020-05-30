شكرا لقرائتكم خبر عن «كومباني» يرفض العودة لمانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض المدافع البلجيكي المخضرم فينسنت كومباني العودة لفريقه السابق مانشستر سيتي الإنجليزي بعد موسم واحد من رحيله عن صفوف الفريق والعودة إلى بلاده.

وكان «كومباني» قد غادر مانشستر سيتي مطلع هذا الموسم لينضم إلى نادي أندرلخت البلجيكي كلاعب ومدرب في الآن نفسه، وحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد عقد النادي الإنجليزي مفاوضات مع اللاعب من أجل إقناعه بالعودة للفريق مجددًا.

وأكدت الصحيفة أن قائد السيتيزنز السابق رفض العرض المقدم له من مانشستر سيتي وأعلن رغبته في البقاء مع ناديه البلجيكي.

ولعب «كومباني» 18 مباراة هذا الموسم بقميص أندرلخت في بطولتي الدوري وكأس بلجيكا قبل إلغائهما بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، فيما سجل خلالها هدفًا واحدًا وصنع مثله.