شكرا لقرائتكم بعد رفضه دوريات الخليج.. جيرالدو يفاضل بين البرازيل وأنجولا للرحيل عن الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفاضل الأنجولي جيرالدو "جناح" الأهلي بين العودة لنادي السابق أول أغسطس الأنجولي أو اللعب في الدوري البرازيلي الذى سبق ولعب فيه عدة مواسم قبل الرحيل لأنجولا ومنها للأهلي وذلك بعدما رفض فكرة الرحيل لي دوري خليجي أو عربي رغم تلقيه عروضاً كثيرة من دوريات عربية أبرزها النجم الساحلي التونسي وخليجية يأتي في مقدمتها عرضاً سعودياً لكن اللاعب يرغب في الإنتقال للبرازيل أو أنجولا.

وسبق وأبدت عدة أندية فى الخليج والبرازيل رغبتها فى ضم اللاعب الأنجولى بعدما بات رحيله عن القلعة الحمراء مسألة وقت، إذ أعطى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى إدارة ناديه الضوء الأخضر لرحيل اللاعب لعدم حاجة الفريق لجهوده من ناحية ومن أجل التعاقد مع لاعب أجنبى من ناحية أخرى.

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وبخلاف العروض الخارجية، هناك عروض محلية من الدورى المصرى وصلت للجناح الأنجولى، لكن اللاعب رفض فكرة الاستمرار فى الدورى المصرى إذا ما رحل عن القلعة الحمراء بشكل رسمى بنهاية الموسم الجارى المُجمّد حالياً بسبب تفشى وباء "كورونا"، وأعلن اللاعب أنه سيرحل لأحد الدوريات الخارجية حال الرحيل عن الأهلي.

ويمتلك جيرالدو عروضاً من أندية خارجية عربية ومن أمريكا اللاتينية وتحديداً من البرازيل، بجانب عرض من ناديه السابق أول أغسطس الأنجولى، وهو ما سيحسمه جيرالدو خلال الفترة المقبلة بعدما يتم حسم مصيره مع القلعة الحمراء، وأعلن اللاعب لوكيل أعماله أن وجهته المقبلة ستكون خارج مصر رافضاً فكرة مناقشة أية عروض من مصر حينما يكون الرحيل عن الأهلى رسمياً.