«فيروس عجوز وعيل مستجد من الخارج».. عضو النادي الأهلي يهاجم مرتضي وآل الشيخ.. والخطيب يتدخل

هاجم محمد سراج عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، وتركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية مالك نادي بيراميدز السابق مالك نادي ألميريا الحالي.

وقال سراج:”في فيروس عجوز موجود من زمان في قطاع الرياضة، وفي فيروس تاني عيل مستجد من الخارج، الفيروسات دي بتنشر الفتن”. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

كتب سراج عبر حسابه الرسمي فيس بوك: “بعيد عن الكورونا ربنا يحفظنا ويسلمنا منها جميعاً في فيروس عجوز موجود من زمان في قطاع الرياضة في مصر وفي فيروس تاني عيل لسه مستجد من الخارج الفيروسات دي بتنشر فتن وقرف ومشاكل طول الوقت في الرياضة وبين الناس وبين بعض وبين أكبر جمهورين في مصر”.

وتابع سراج:”اللي أنا واحد مرضاش بأحداث أي نوع من أنواع الفتنة بينهم بأي شكل من الأشكال إحنا في النهاية ولاد بلد واحدة نختلف اه نهزر مع بعض اه لكن تطاول وأذى ده منبوذ ومرفوض بالنسبالي من الجانبيين، المشكلة أن الفيروسات دي مختلفة عن الكورونا في حاجة وهي أن لها علاج بس العلاج لازم يجي من الدولة”.

وأكمل:”ويكون جذري الدولة اللي أنا بحترمها وبقدرها عشان محدش يزايد عليا أنا ابن مؤتمر الشباب ودايماً بكون فخور بده وظهوري الأول هناك في 2016 وعرضي لأفكاري كان دفعة ونقلة ليا في أمور تانية كتير مؤتمر شباب مصر اللي كله طموح وتفاؤل وفكر ونقاء مش أجواء عشوائية وفتن وبلطجة تعوق الواحد عن أهدافه وطموحه الحقيقي لرفعة بلده وناديه المفضل اتمني يكون في مستمع لأن فاض الكيل اللهم بلغت اللهم فاشهد”.

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وفي نفس السياق، رفض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والمشرف العام على فريق الكرة الأول، فتح تحقيق مع محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة بعد قيام الأخير بشن هجوم حاد ضد تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للقلعة الحمراء، ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ووصفهما بـ”الفيروسات” التي ستفسد الرياضة المصرية وعلاقة جماهير القطبين.

ووجه بيبو، تحذيرا فقط إلى محمد سراج بعدم الانسياق وراء بعض الغاضبين من الجمهور الأحمر، مؤكدا له أن عليه احترام قرار مجلس الإدارة والذي تم إعلانه منذ عام تقريبا ومنع فيه أعضاء مجلس الإدارة أو أي فرد من العاملين في النادي من استخدام منصات التواصل الاجتماعي للدفاع عن النادي في أي قضية.

يذكر أن محمد سراج كتب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: “بعيد عن الكورونا ربنا يحفظنا ويسلمنا منها جميعاً في فيروس عجوز موجود من زمان في قطاع الرياضة في مصر وفي فيروس تاني عيل لسه مستجد من الخارج الفيروسات دي بتنشر فتن وقرف ومشاكل طول الوقت في الرياضة وبين الناس وبين بعض وبين أكبر جمهورين في مصر اللي أنا واحد مرضاش بأحداث أي نوع من أنواع الفتنة بينهم بأي شكل من الأشكال احنا في النهاية ولاد بلد واحدة نختلف اه نهزر مع بعض اه لكن تطاول وأذى ده منبوذ ومرفوض بالنسبالي من الجانبيين”.