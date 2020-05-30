شكرا لقرائتكم خبر عن وائل رياض يستعين بصورة للمنتخب الأولمبي لنبذ التعصب بين الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعان وائل رياض، نجم النادي الأهلي السابق والمدرب المساعد فى المنتخب الأولمبي، بصورة للفراعنة من بطولة أمم أفريقيا للشباب، والتي توج بها المنتخب الوطني في نوفمبر الماضي ليحسم تأشيرة التأهل إلى أولمبياد طوكيو، لنبذ لغة التعصب التي انتشرت مؤخراً بين جماهير الأهلي والزمالك بالتحديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على الرغم من توقف النشاط الكروي منذ مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وكتب شيتوس، "إسماعيلي ، زمالك ، أهلي ، دجلة ، إنبي كلهم واقفين علشان يدافعوا عن مصر.. اختلفوا في الأندية والمنتخب جمعهم.. تحيا مصر".



وائل رياض

وأكد وائل رياض في تصريحات سابقة أن الجهاز الفني للفراعنة لم يناقش حتى الآن أسماء اللاعبين الثلاثة المقرر أن ينضموا في أولمبياد طوكيو المقبلة.

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أضاف وائل رياض عبر فضائية أون تايم سبورت 2 ، أن الجهاز الفني حتى توقف المسابقات بسبب فيروس كورونا لم يجتمع من أجل مناقشة الأسماء المرشحة للتواجد ببطولة أولمبياد طوكيو.

تابع وائل رياض أن تواجد نجم بحجم محمد صلاح مكسب لنا لما يمتلكه من قدرات فنية ومعنوية للاعبين الذين سيتواجدون وبالتأكيد تواجده بتشكيلة الفراعنة أمر إيجابي للغاية وسيعود بالنفع علينا في البطولة.

وقال وائل رياض أن مشاركة الجيل الذي صنع الإنجاز بلقب أمم أفريقيا بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم إيجابي للغاية خاصة وأنهم أصحاب الفرحة ولهم الحق في المشاركة طالما أن التأجيل جاء بسبب وباء عالمي يقتحم العالم.