شكرا لقرائتكم خبر عن المدافع الأجنبى خارج حسابات الزمالك بسبب الأولويات فى التدعيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك عن استبعاد فكرة التعاقد مع مدافع أجنبى فى فترة الانتقالات المقبلة، خاصة فى ظل امتلاك الثلاثى محمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى، إلى جانب حاجة النادى الأبيض لتدعيم بعض المراكز الأخرى التى تشكل أهمية فى أولويات التدعيم، مثل مراكز الوسط والهجوم ومركز الظهير الأيمن، وذلك بخلاف ازدحام قائمة الأجانب فى الزمالك، حيث يمتلك الفريق حاليا 7 لاعبين أجانب، وأعلن مسئولى النادى فى أكثر من مناسبة استمرار ثلاثى من بينهم وهم التونسى فرجانى ساسى والثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، لذا ستكون الأولوية فى التعاقد مع لاعب أجنبى فى المراكز التى يحتاج فيها الفريق إلى دعم بصورة أكبر وليس مركز المدافع.

واستبعد مسئولو الزمالك فكرة التعاقد مع زياد بوغطاس مدافع فريق النجم الساحلى التونسى فى الموسم الجديد، بعد ترشيحه من جانب بعض وكلاء اللاعبين لإدارة الكرة بقلعة ميت عقبة، بعدما أصبح لاعبا حرا بسبب خطأ إدارى لناديه وفقا للتقارير المختلفة التى شهدتها الساعات الماضية وربطت اسمه بالزمالك، حيث حاول وسطاء إقناع مسئولى الأبيض بالتعاقد معه، خاصة أن النادى لن يتحمل سوى راتبه السنوى إلا أن عدم حاجة الأبيض إلى مدافع أجنبى أدت إلى رفضت الاقتراح حتى حال إجادته اللعب فى مركز الظهير الأيمن، حيث ترغب إدارة نادى الزمالك فى تدعيم تلك الجبهة بلاعب يكون ذلك مركزه الأساسى وليس لاعبا يتم توظيفه بها.

وبذلك أصبح مدافع النجم الساحلى خارج حسابات الزمالك، ويواصل الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأبيض خلال الفترة الحالية التشاور مع إدارة النادى حول ملف الصفقات الجديدة، لتعزيز خطوط الفريق المختلفة وتنتظر الإدارة البيضاء موقف النشاط الكروى بصورة رسمية خلال الموسم الجارى من أجل فتح الباب أمام تسويق بعض اللاعبين، حيث ترفض الإدارة البيضاء، الإعلان عن أسماء الراحلين فى الموسم الجارى انتظارا لموقف النشاط الكروى الذى توقف لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث تعمل إدارة قلعة ميت عقبة فى الوقت الحالى على ملف التعزيزات المختلفة التى سيتم دعم بها الفريق لتلبية الاحتياجات الفنية بناءً على وجهة نظر الفرنسى باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأبيض، لذا أجلت إدارة قلعة ميت عقبة تسويق الراحلين عن الفريق لحين تحديد موقف النشاط الكروى إلى جانب تلقى عروضا مناسبة للاعبين تليق بهم وبالنادى الأبيض.

ويحسم مسئولو الزمالك ملف الصفقات خلال الفترة الجارية بالاتفاق مع الفرنسى باتريس كارتيرون، وكشف مصدر مطلع بالقلعة البيضاء عن أن إدارة نادى الزمالك بالتشاور مع المدرب ستحدد عدد الأجانب المقرر استقدامهم وفقًا للائحة الموسم الجديد حيث سيتم استقدام لاعب واحد فقط إلى جانب الثلاثى فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى ومحمد أوناجم حال سماح اللائحة بأربع لاعبين فقط، وهو ما ترفضه إدارة الزمالك حيث تطالب الإدارة البيضاء باستمرار العمل باللائحة الحالية حتى توفق الأندية أوضاعها وحال استمرار العمل بها سيكون هناك متسع أمام الإدارة البيضاء أمام استقدام ثنائى أجنبى إلى جانب الثلاثى أوناجم وبن شرقى وساسى وفى هذه الحالة ستكون هناك فرصة أمام عودة الإيفوارى رزاق سيسيه المعار للاتحاد السكندرى، والذى تألق بصورة كبيرة مع زعيم الثغر ما جعله محط أنظار عدد من الأندية.