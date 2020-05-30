شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الملاكمة يعود للعمل 5 أيام فى الأسبوع بتقليل ساعات الدوام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عبد العزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة، عودة العمل فى الاتحاد 5 أيام فى الأسبوع بدءاً من اليوم، مع تقليل عدد ساعات العمل من 1 ظهرا إلى 5 مساءً لحماية الموظفين من فيروس كورونا، بعدما شهدت الأيام الماضية العمل يومين فى الأسبوع فقط .

وأضاف غنيم أن تنفيذ الموظفين للإجراءات الاحترزاية بالتباعد الاجتماعى خلال الدوام وارتداء الكمامات، مشيرا إلى اكتفاء الاتحاد بـ 4 ساعات عمل يومياً فقط فى ظل تعليق النشاط وقلة الضغط .

وأشار غنيم إلى أن إتحاد الملاكمة ملتزم تماما بجميع قرارات الدولة الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس المستجد، مشيراً إلى أن عودة النشاط لن تتم إلى بقرار الحكومة أيضا .

وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.