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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن عيادة يكشف حقيقة عرض اهلي جدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020
أعتبر الجزائري حسين بن عيادة لاعب شباب قسنطينة أن الاحتراف الخارجي هو السبيل للحصول على مكان أساسي في صفوف منتخب الجزائر .
وكشف بن عيادة لصحيفة البلاد السعودية إلى أنه يمتلك عدة عروض جادة سيحرص على دراستها بروية من بينها عرض من نادي الأهلي السعودي الذي قد يكون وجهة محتملة له في الموسم القادم.
واضاف ان هدفه الأول في الموسم المقبل هو خوض تجربة احترافية مع فريق قوي يمتلك الطموح وقادر على المنافسة على البطولات وذلك ليتمكن من الحصول على فرصة لتمثيل المنتخب الجزائري مجددا.
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