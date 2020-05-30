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بن عيادة يكشف حقيقة عرض اهلي جدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020

أعتبر الجزائري ​حسين بن عيادة​ لاعب ​شباب قسنطينة​ أن الاحتراف الخارجي هو السبيل للحصول على مكان أساسي في صفوف منتخب الجزائر .

وكشف بن عيادة لصحيفة البلاد إلى أنه يمتلك عدة عروض جادة سيحرص على دراستها بروية من بينها عرض من نادي ​الأهلي السعودي​ الذي قد يكون وجهة محتملة له في الموسم القادم.

واضاف ان هدفه الأول في الموسم المقبل هو خوض تجربة احترافية مع فريق قوي يمتلك الطموح وقادر على المنافسة على البطولات وذلك ليتمكن من الحصول على فرصة لتمثيل ​المنتخب الجزائري​ مجددا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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