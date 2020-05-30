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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقارير: سان جيرمان على اعتاب حسم صفقة ايكاردي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020
كشفت تقارير صحف ايطالية، أن باريس سان جيرمان قد توصل لاتفاق نهائي مع إنتر ميلانو لضم ماورو إيكاردي بشكل نهائي.
وأشار الصحفي الإيطالي الشهير جيانلوكا دي مارازيو لشبكة سكاي إيطاليا، الى ان النادي الباريسي سيدفع مبلغ 50 مليون يورو للنيراتزوري لضم إيكاردي بشكل نهائي، بالإضافة إلى سبعة ملايين يورو إضافية.
وكان خيار الشراء النهائي في عقد إيكاردي مع البي اس جي يبلغ 70 مليون يورو، إلا أن إدارة الإنتر وافقت على تخفيض هذا السعر بسبب الأزمة المالية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.
وأضافت الشبكة، أنه من المرجح أن يعلن سان جيرمان بشكل رسمي التعاقد مع إيكاردي خلال الساعات القليلة المقبلة.
وتألق إيكاردي مع النادي الفرنسي، حيث شارك في 31 مباراة ونجح في تسجيل 20 هدفًا.
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