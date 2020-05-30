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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مهاجم فنربخشه مطلوب في لاتسيو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020
يرغب نادي لاتسيو الايطالي في تدعيم خط هجوم الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك من أجل مواصلة المنافسة على كافة الألقاب في الموسم الجديد.
ووفقاً لصحيفة لاغازيتا ديلو سبورت، فإن إدارة لاتسيو تخطط للتعاقد مع فيدات موريكي مهاجم فنربخشه، حيث تعتبره الإدارة بديلًا للاعب ريال سرقسطة، لويس سواريز.
وعن مستقبله، قال موريكي للصحافة التركية:" أنا في أكبر نادي في تركيا، يتبقى ثلاث سنوات على عقدي ولا أريد التحدث عن السوق، أنا سعيد هنا" .
وانضم موريكي إلى صفوف فنربخشه صيف العام الماضي قادمًا من ريزا سبور مقابل 3 ملايين يورو ونصف، ويمتد عقده حتى نهاية موسم 2023 المقبل.
ونجح موريكي في تسجيل 13 هدفًا وصنع خمسة أهداف أخرى في 25 مباراة.
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