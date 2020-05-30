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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اوسبينا: لدينا الوقت الكافي للتفكير في مواجهة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020
تحدث ديفيد أوسبينا، حارس مرمى نابولي الإيطالي عن مباراة فريقه المرتقبة أمام برشلونة، في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، والمؤجلة بسبب تفشي وباء كورونا.
وستُستأنف كرة القدم في إيطاليا يوم 13 حزيران بمنافسات كأس إيطاليا، ويلعب نابولي في نصف النهائي أمام إنتر ميلان.
وقال أوسبينا:" لقاء الاياب في كأس ايطاليا فرصة رائعة لعودة النشاط الكروي ، بالاضافة الى امكانية الحصول على اللقب سيكون مشجعًا لنا لمواصلة المنافسة في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا".
وأضاف عن مدربه غاتوزو:" نقوم بعملنا على اكمل وجه، انه يعطينا الثقة ويطلب العمل بشكل جيد".
اما عن مواجهة برشلونة انهى تصريحاته:" سنرى ما سيحدث في الكأس والدوري، ثم سيكون لدينا الوقت للتفكير في هذه المواجهة، برشلونة من اقوى الفرق لكن دائماً ما تحدث المفاجآت في كرة القدم".
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