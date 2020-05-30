الأهلي المصري يرد على رحيل الشحات الى الدوري السعودي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020

نفى نادي ​الأهلي المصري​ ما تردد مؤخرا بشأن تلقي ​حسين الشحات​ لاعب الفريق عرضا من نادي ​النصر السعودي​ للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



من ناحيته اكد أمير توفيق مدير التعاقدات في الاهلي ان النادي لم يتلق عروضا رسمية لضم الشحات الذي بالنسبة لهم هو احد أعمدة الفريق الأساسية.

واضاف أن هناك تقارير مغلوطة كثيرة تتناثر في وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية حول تلقي بعض لاعبي الفريق عروضاً من أندية خارجية حيث ذهبت بعض التقارير إلى أن هناك عروض عربية لضم ​علي معلول​ و​وليد أزارو​ المُعار لنادي ​الاتفاق السعودي​ وهو ما لم يحدث بشكل رسمي.