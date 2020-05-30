لاعبو برشلونة قلقون بشأن رواتبهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020

أثار جوسيب ماريا ​بارتوميو​ رئيس نادي ​برشلونة​ الاسباني، قلق لاعبي النادي الكتالوني بشأن احتمالية خفض ​الرواتب​ مجددًا في الموسم المقبل.



وزار بارتوميو مران برشلونة مؤخراً، حيث تحدث مع اللاعبين بشكل مباشر.

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وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن اللاعبين كان لديهم مخاوف من خفض الرواتب مجددًا واتخاذ قرارات مشددة في الموسم المقبل.

وكشفت الصحيفة عن سؤال أحد اللاعبين لبارتوميو:" ماذا عن الوضع في العام المقبل؟".

ليرد بارتوميو:" سنتحدث عن ذلك في شهر آب المقبل".

واوضحت الصحيفة، إنه في آب قد تكون الادارة قد حسمت موقفها بعد انتهاء الدوري ودوري أبطال أوروبا والحصول على أموال اللاعبين الراحلين، ما يعني القدرة على تحديد الخسائر الناجمة عن فيروس كورونا.