اخبار الرياضه

كافاني مطلوب في الدوري الاماراتي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كافاني مطلوب في الدوري الاماراتي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020

تلقى الأوروغوياني ​إدينسون كافاني​ مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي عرضا ضخما من أحد أندية ​الدوري الإماراتي​ خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

Advertisements

وكشفت صحيفة «سوبر سكوديتو» الإيطالية مقال نشرته صحيفة "الإمارات اليوم" أن كافاني ( 33 عام) تلقى عرضا من جانب أحد أندية الدوري الإمارتي دون الكشف عن هويته الى جانب عرضا من الدوري الياباني لضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

واشارت الصحيفة الى أن هناك أندية أوروبية كبيرة ترغب ايضا في ضم كافاني مثل أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان ونابولي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد مهاجم ​منتخب أوروغواي​ مع باريس سان جيرمان في نهاية حزيران /يونيو المقبل مما يعني أن التعاقد معه سيكون في إطار صفقة انتقال حر .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كافاني مطلوب في الدوري الاماراتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا