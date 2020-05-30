كافاني مطلوب في الدوري الاماراتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020

تلقى الأوروغوياني ​إدينسون كافاني​ مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي عرضا ضخما من أحد أندية ​الدوري الإماراتي​ خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

Advertisements

وكشفت صحيفة «سوبر سكوديتو» الإيطالية مقال نشرته صحيفة "الإمارات اليوم" أن كافاني ( 33 عام) تلقى عرضا من جانب أحد أندية الدوري الإمارتي دون الكشف عن هويته الى جانب عرضا من الدوري الياباني لضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

واشارت الصحيفة الى أن هناك أندية أوروبية كبيرة ترغب ايضا في ضم كافاني مثل أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان ونابولي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد مهاجم ​منتخب أوروغواي​ مع باريس سان جيرمان في نهاية حزيران /يونيو المقبل مما يعني أن التعاقد معه سيكون في إطار صفقة انتقال حر .