شكرا لقرائتكم وليد أزارو على رأس أولويات اجتماع لجنة التخطيط في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تبحث لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، في اجتماعها المقبل موقف المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق المُعار للإتفاق السعودي سواء من ناحية بقاؤه مع الفريق أو الرحيل ، وتبحث اللجنة في الاجتماع المُقرر لها منتصف الاسبوع الجاري العروض التى تداولت في وسائل الإعلام لضم اللاعب المغربي وأهمها من الشباب السعودي بجانب عرضاً من الدوري القطري بجانب عروض أوربية لكن هذه العروض لم تأت للأهلي بشكل رسمي.

موقف أزاروفي الاهلي مازال غامضاً في ظل رغبة لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأبقاء على اللاعب حيث أوصت اللجنة، التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو، المدرب السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بالاحتفاظ بالمهاجم المغربى وعدم إعارته مُجدداً أو بيعه.

Advertisements

وترى اللجنة أن أزارو يعرف جيداً طبيعة المنافسات فى الدورى المصرى وتأقلم مع الأهلى خلال المواسم الماضية، وأكدت أن بقاء المهاجم المغربى قد يكون أفضل بكثير من ضم مهاجم أجنبى آخر سيحتاج وقتاً للتأقلم والانسجام فى الدورى المصرى ومع الأهلى، لاسيما أن أزارو حصل على هداف الدورى المصرى من قبل وله خبرة قوية فى المنافسات المحلية والأفريقية قبل أن يتعرض لسوء حظ فى الفترة التى سبقت إعارته للاتفاق السعودى حرمه من التسجيل.

ورغم أن لجنة التخطيط للكرة فى الأهلى سبق وطلبت فايلر الإبقاء على آزارو لكن المدرب السويسرى رفض، إلا أن اللجنة جددت طلبها منذ أيام بعدما تابعت عن كثب المحاولات الأهلاوية الحالية للتعاقد مع مهاجم أجنبى ووجدت أن المعروضين على النادى ليسوا أفضل حالاً من أزارو وسيحتاج أى منهم فترة طويلة للتأقلم مع الفريق، كما هو الحال مع السنغالى آليو بادجى الذى تعاقد معه النادى فى يناير الماضى، لكنه لم ينسجم سريعاً مع الفريق كما تسببت "جائحة" كورونا التى جمّدت النشاط الرياضى فى العالم كله فى تأجيل إنسجام المهاجم السنغالى مع الأهلي.

وقال مصدر فى الأهلى، إن لجنة التخطيط أكدت للمدير الفنى أنه المسئول عن الفريق وعن بقاء أى لاعب أو رحيله لكنها فقط تمنحه "نصيحة"، ويبقى القرار فى النهاية متروكاً له لاتخاذ ما يراه مُناسباً للفريق لذا ستناقش اللجنة مصير المهاجم المغربي خلال الفترة المقبلة.