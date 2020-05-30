شكرا لقرائتكم شاهد .. ساسي يتحدى ملل كورونا بمران على شاطئ البحر مع مدرب خاص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض فرجاني ساسي لاعب وسط نادي الزمالك، وصلة تدريبات على شاطئ البحر برفقة مدرب خاص، للحفاظ على لياقته البدنية في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، الذي تسبب في عزل الملايين حول العالم داخل منازلهم خوفاً من تفشي الفيروس، ويحرص ساسي على التدريب بشكل يومي رغم توقف النشاط وفقاً للخطة التي وضعها الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، لتجهيز اللاعبين للمشاركة مع عودة النشاط الكروي في أي وقت.

في سياق متصل، كشف مهند عون، وكيل الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، حول تلك رغبة النادى السعودى فى ضم اللاعب التونسى، وقال وكيل ساسى لـ"الخليج 365"، إنه حتى اللحظة الجارية لم يحدث أمر رسمى فى المسألة، ولم يصل عرض للاعب بصورة رسمية حتى يتم الحديث عنه.

Advertisements

ولعب ساسى من قبل للنصر السعودى قبل انتقاله إلى صفوف قلعة ميت عقبة ليبدأ رحلة التألق مع الفريق الأبيض ويصبح أحد ركائزه الأساسية، ويواصل اللاعب التونسى فى الوقت الحالى استعداداته فى بلاده من خلال التدريبات اليومية فى ظل توقف النشاط الكروى فى مصر لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ويتصدر فرجانى ساسى قائمة أغلى اللاعبين الأجانب فى الدورى المصرى، وفقاً لآخر تحديثات القيمة التسويقية على موقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، رغم تراجع أسعار اللاعبين فى الفترة الأخيرة بسبب توقف النشاط الرياضى وبشكل عام شارك فرجانى ساسى مع الزمالك فى 23 مباراة بالموسم الجارى بمختلف البطولات قبل توقفه، ومنذ انضمامه إلى القلعة البيضاء استطاع ساسى أن يشكل مصدر قوة لا يستهان بها فى وسط ملعب الفريق الأبيض وتوج مع الفريق بخمس بطولات.

وكشف مسئولو الزمالك أنه لن يتم اتخاذ قرار بعودة التونسى فرجانى ساسى والثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، لاعبى الفريق الأبيض، لحين اتخاذ قرار بشأن تحديد موعد عودة التدريبات المتوقفة فى الفترة الحالية لتوقف النشاط الكروى فيما يحرص الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على التواصل معهم بشكل مستمر إلى جانب باقى لاعبى الفريق للاطمئنان على أحوالهم إلى جانب الاطمئنان على مواصلة العمل للحفاظ على لياقتهم البدنية وأوزانهم فى فترة التوقف الحالية التى تأتى لتجنب انتشار فيروس كورونا.