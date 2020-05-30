شكرا لقرائتكم شاهد.. عنتر الزمالك يزور أسرة شهيد معركة البرث: فخر أسيوط كلها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمد عنتر صانع ألعاب الزمالك على زيارة أسرة الشهيد الرائد محمد صلاح بطل معركة البرث فى منزله بأسيوط لتكريم أهله وذويه بعد عرض مسلسل الاختيار الذى جسد قصة تضحيات هؤلاء الأبطال بقيادة الشهيد أحمد منسى ، ونشر عنتر عبر حسابه على انستجرام صور من الزيارة وعلق قائلا : "عمل ايه يا افندم هنموت رجالة زى ماعشنا ياهرم..اضرب الكمين يا افندم احنا مش هنستنى لما علم التكفيرين يترفع على الكمين ..شفنا صبر وثبات في أسرة الشهيد البطل قناص المدفعية عمرنا مشفناه فى حد ..ملحمة البرث دى واحدة من عشرات المداهمات اللى قام بيها البطل الشهيد ..الرائد محمد صلاح شهيد البرث فخر اسيوط كلها".

ففي فجر 7 يوليو من عام 2017، اقتحمت سيارة مفخخة، تم تجهيزها وتدريعها بشكل قوى للغاية، وانطلقت قبل قوة تمركز كتيبة منسي ورفاقه، وذلك بهدف تشتيت قوات الأمن، وقيام العناصر الإرهابية، بعملية الهجوم على الشهيد أحمد منسي، وأبطال القوات المسلحة المتواجدين معه، حيث استخدمت العناصر الإرهابية فى هجوم البرث سيارات مفخخة، بهدف اختراق الحواجز والتحصينات المحيطة بالتمركزات المستهدفة، وذلك عبر إحداث موجة انفجارية هائلة، تركز على هدم الموقع الذي كان يتمركز فيه الشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسي ورفاقه، والهجوم عليه من عدة جهات مدروسة عبر قذائف الهاون والآر بى جي، فى ظل عجز العناصر الإرهابية عن المواجهة المباشرة مع القوات المتمركزة.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.

"الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

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