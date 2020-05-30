شكرا لقرائتكم اتحاد الملاكمة يقرر العودة للعمل 5 أيام فى الإسبوع بتقليل الساعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة ، عودة العمل فى الاتحاد 5 أيام فى الإسبوع بدءا من اليوم مع تقليل عدد ساعات العمل من 1 ظهرا إلى 5 مساءا لحماية الموظفين من فيروس كورونا ، بعدما شهدت الأيام الماضية العمل يومين فى الإسبوع فقط .

و قال غنيم على أن تنفيذ الموظفيين للإجراءات الإحترزاية بالتباعد الإجتماعى خلال الدوام و إرتداء الكمامات ، مشيرا إلى إكتفاء الإتحاد بـ 4 ساعات عمل يوميا فقط فى ظل تعليق النشاط و قلة الضغط .

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و أشار غنيم إلى أن إتحاد الملاكمة ملتزم تماما بجميع قرارات الدولة الإحترازية لمواجهة هذا الفيروس المستجد ، مشيرا إلى أن عودة النشاط لن تتم إلى بقرار الحكومة أيضا .

تحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات